Incidente in via Foria, muore un anziano investito dalla Polizia

Un anziano pedone è stato investito da una volante della polizia in piazza Cavour (nei pressi dell'incrocio con via Duomo) nel tardo pomeriggio di ieri. L'uomo è deceduto due ore dopo al Vecchio Pellegrini. L'uomo - 69 anni - stava attraversando quando è stato investitio. Soccorso dagli agenti e poi dal 118, è stato trasportato in ospedale ma non ce l'ha fatta.

Sul posto sono intervenuti altri poliziotti, i carabinieri e la Municipale. Sono in corso le dovute ricostruzioni per accertare eventuali responsabilità.