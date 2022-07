Tragico incidente in scooter, la città prega per quattro giovanissimi: grave un bimbo

Quattro ragazzini, a bordo di scooter, sono rimasti coinvolti in un brutto incidente che si è verificato a Licola (Pozzuoli) nella serata di mercoledì 27 luglio. Tre i feriti, mentre un quarto è rimasto illeso. Tra i feriti - soccorsi e trasportati all'ospedale Santa Maria delle Grazie - ci sarebbe anche un bambino di 10 anni in gravi condizioni.

La notizia ha fatto subito il giro della città che si stringe in preghiera per le sorti dei quattro giovani. Un appello, via social, è stato lanciato anche dalla Asd Licola: "Oggi l’ASD Licola United, chiede un favore a tutti voi !!! Unitevi con noi in gruppi di preghiera per i 4 ragazzi licolesi coinvolti in un gravissimo incidente ieri sera. Siamo vicino alle famiglie. Preghiamo e confidiamo in Dio, la Madonna, Gesù ed i suoi Arcangeli, Angeli e Santi. Forza ragazzi".