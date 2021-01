Moto si schianta contro le auto: giovane trasportato in ospedale

Un centauro di 22 anni è rimasto ferito a seguito di un incidente verificatosi nel comune di Casoria. Il giovane stava attraversando via Petrarca quando ha perso il controllo della sua moto. Nello sbandare, il 22enne ha colpito tre macchine prima di schiantarsi in una quarta. Così, poco dopo le 11 di questa mattina, il giovane è stato soccorso da una squadra del 118 che, in ambulanza, lo ha trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore. Dietro all'incidente potrebbe esserci una buca sul manto stradale. Tante, infatti, ne sono comparse nel comune partenopeo nei giorni scorsi a seguito delle copiose piogge dell'ultimo periodo.