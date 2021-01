Impatto mortale nel Napoletano: morto un centauro

Incidente mortale a Poggiomarino, in Via Iervolino, poco dopo le 13 di oggi. Come riporta il FattoVesuviano, a perdere la vita sarebbe stato un centauro di circa 30 anni. Per l'uomo sarebbe stata fatale una caduta dalla moto, prima dell'impatto con un'autovettura. Sul posto sono giunti i Carabinieri di Poggiomarino e la Polizia Municipale che ha chiuso la strada dove l'incidente si è verificato. Ancora non è chiara la dinamica dei fatti. Il 30enne sarebbe morto sul colpo.