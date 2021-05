Ancora sangue sulle strade del napoletano: morto un 31enne

Ancora sangue sulle strade del napoletano. Questa volta a perdere la vita un 31enne che si è schiantato con la sua moto. Il giovane stava percorrendo la Strada Statale 162 - già nota per altri tragici incidenti - quando, per cause in via di accertamento, ha perso il controllo della sua moto e si è schiantato al suolo.

Il fatto, avvenuto nei pressi dell'uscita di Pollena Trocchia, è al vaglio degli inquirenti che stanno ricostruendo l'esatta dinamica. Al momento non è escluso che nell'incidente sia coinvolto qualche altro veicolo. Immediati per il giovane, originario di Volla, i soccorsi del 118, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Giunte sul posto, le forze dell'ordine hanno ritrovato la moto a decine metri dal corpo del giovane.