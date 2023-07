Con la moto contro un marciapiede: gravissimo un 16enne

Due giovanissimi, in sella ad uno scooter 125, per cause ancora in fase di accertamento, hanno perso il controllo del veicolo e prima hanno impattato contro il marciapiede, quindi sono finiti a terra.

Il conducente, 16 anni, le cui condizioni sono apparse subito molto gravi, è stato portato all’ospedale di Giugliano per essere poi trasferito a quello di Pozzuoli. In sala rianimazione, è in prognosi riservata. Illeso invece il passeggero, 17 anni.

Sull'incidente stanno indagando i Carabinieri della stazione di Mugnano. Non è ancora chiara la dinamica dei fatti.