Tragico incidente all'alba: morto un 35enne

L'auto del giovane si è ribaltata per cause ancora in via di accertamento

Dramma a Somma Vesuviana dove un giovane di 35 anni ha perso la vita in un incidente stradale. Come riporta Laprovinciaonline, il 35enne era a bordo della sua utovettura che, per cause ancora da accertare, si sarebbe ribaltata in via Macedonia. Sul posto sono giunte le forze dell'ordine e i vigili del fuoco che hanno estratto il corpo della vittima dalle lamiere dell'auto.

Un altro tragico incidente, quindi, in provincia di Napoli. Solo alcuni giorni fa a Qualiano ha perso la vita il 16enne Genny Nappa. Il giovane era in auto con altri amici quando, forse per l'alta velocità, c'è stato l'impatto con un'altra autovettura. Due amici di Genny sono finiti in ospedale, mentre il guidatore è stato arrestato per omicidio stradale.