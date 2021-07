Incidente con lo scooter nel napoletano: morto un 54enne

Incidente mortale, ieri pomeriggio, in via Benedetto Cozzolino ad Ercolano. A perdere la vita è stato un 54enne che viaggiava in direzione Torre del Greco. L'uomo, per cause ancora da accertare, ha perso la vita mentre era in sella al suo scooter.

L'incidente, avvenuto nei pressi dell'incrocio con via Cegnacolo, ha determinato l'arrivo sul posto degli uomini del commissariato di polizia Portici – Ercolano e gli agenti della municipale di Ercolano. Gli investigatori sono a lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti e capire se l’uomo sia stato vittima di un malore o di un pirata della strada.