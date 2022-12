Si schiantano con la moto contro un palo: ferite due persone

Ennesimo incidente stradale a Mergellina. Nel giorno di Natale a via Caracciolo una moto di grossa cilindrata con a bordo due persone è finita contro un palo della luce.

Durante la corsa, la moto avrebbe trovato un ciclista sulla propria traiettoria e per evitarlo sarebbe finita contro l'arredo urbano. Il giovane alla guida della moto è rimasto lievemente ferito, mentre per il passeggero è stato necessario il trasporto in ospedale.

Sul posto, oltre al 118, anche una squadra della Polizia Municipale che ha effettuato i primi rilievi e sta ricostruendo l'esatta dinamica dei fatti. Sospesa la patente al guidatore della moto. Del ciclista che sarebbe rimasto coinvolto nella vicenda, invece, nessuna traccia.