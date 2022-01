Incidente sul lungomare, si schianta con lo scooter: grave un 20enne

Dramma per un giovane di Casoria che, dopo un incidente sul lungomare di Napoli, versa in gravi condizioni all'ospedale Cardarelli di Napoli. Il fatto è avvenuto venerdì notte intorno alle 3.

Il 20enne viaggiava a bordo di uno scooter nel tratto che va da piazza Vittoria a via Partenope quando, per ragioni ancora non chiare, si è schiantato contro il new jersey, cadendo violentemente sull’asfalto.

Il giovane, come detto, è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Cardarelli di Napoli. Sul posto immediati i soccorsi per il 20enne: è giunta anche la Polizia Municipale di Napoli per i rilievi del caso.