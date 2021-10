Scontro sulla Statale tra auto e moto: traffico in tilt

Incidente sulla Strada Statale 7 quater via Domitiana. Sono diverse le segnalazioni del traffico in tilt, comparse sui social nelle ultime ore. Lo scontro tra due auto e uno scooter sarebbe avvenuto tra Quarto e Monterusciello.

Sul posto, come riporta TeleClubItalia, è intervenuta la Polizia Stradale per i rilievi del caso. Al momento non è ancora chiara la dinamica e non si conoscono le condizioni dei feriti. Forti ripercussioni, come detto, anche sul traffico.

Le operazioni di rilievo e di soccorso dovrebbero richiedere diverso tempo. Traffico in tilt soprattutto verso Napoli.