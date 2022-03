Paura in pieno Centro: auto va a fuoco improvvisamente - VIDEO

Paura questa sera a Casoria, in via Marconi. Un'auto, per cause ancora da accertare, è andata improvvisamente in fiamme. Quando le fiamme si sono propagate a bordo c'erano due donne che, però, sono riuscite ad abbandonare il veicolo.

Sul posto sono giunti i Carabinieri, che hanno messo l'area in sicurezza, e i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Le immagini dei soccorsi, intervenuti subito sul posto, stanno facendo il giro del web. un video è stato condiviso da un utente social sul gruppo "Casoriaunita".