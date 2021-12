Spaventoso incidente tra auto e moto: grave una 16enne

Tragico incidente sabato sera a Casalnuovo dove, per cause ancora da accertare, due auto e una moto sono entrate in contatto. Il fatto è avvenuto in via Nazionale delle Puglie. Immediati i soccorsi per i feriti. Tra questi una 16enne di Somma Vesuviana che versa ancora in gravi condizioni.

La giovane era a bordo dello scooter con un amico quando, dopo l'impatto con una delle auto, è caduta rovinosamente al suolo. Una caduta violenta che ha spinto i sanitari alla corsa in ospedale in codice rosso. La giovane, che sembra abbia riportato danni cerebrali, è ricoverata in condizioni critiche all'ospedale cardarelli di Napoli.