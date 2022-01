Incidente bus Capri, sei indagati per la morte di Emanuele Melillo per disastro colposo e omicidio stradale

Sono sei le persone iscritte nel registro degli indagati dalla Procura di Napoli, nell'ambito degli accertamenti sulla morte di Emanuele Melillo, avvenuta nell'incidente di Capri del 22 luglio 2021. Il 32enne era alla guida del bus, quando uscì di strada, sfondando le barriere protettive e precipitando sulla struttura balneare sottostante. Nell'incidente restarono ferite 23 persone, che erano a bordo del bus.

I reati ipotizzati

I sei indagati sono sono quattro funzionari responsabili dei dipartimenti viabilità della città metropolitana di Napoli, un amministratore della società di trasporto caprese Atc e un medico. Ipotizzati a vario titolo, nei loro confronti, i reati di disastro colposo, omicidio stradale e lesioni stradali multiple. Il prossimo 24 febbraio verrà conferito l'incarico a un consulente della Procura che darà inizio all'incidente probatorio sul bus precipitato e sui documenti finora raccolti sull'accaduto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La vittima

Emanuele Melillo, residente nel centro storico, prendeva ogni giorno l'aliscafo in direzione Capri per prendere servizio come conducente di bus dell'Atc. A fine turno poi faceva ritorno a casa dalla sua Rosaria, incinta al momento del decesso del 32enne. Rosaria ha poi perso il piccolo che portava in grembo pochi giorni dopo l'incidente di Capri.