Auto impatta violentemente contro il guardrail: c'è un ferito

un grave incidente si è verificato oggi sul raccordo della Napoli-Roma che introduce nella Tangenziale. Una Punto blu, per cause ancora da accertare, ha impattato contro il guardrail. Immediato l'intervento delle forze dell'ordine e dei sanitari del 118. Stando alle prime informazioni ci sarebbe almeno un ferito.

Le forze dell'ordine hanno eseguito i rilievi del caso. Traffico in tilt, in quel tratto, per diverso tempo. Al momento non si conoscono le condizioni del ferito.