Autobus pieno di studenti coinvolto in un incidente: paura nel napoletano

Paura questa mattina a Piano di Sorrento, al confine con Sant’Agnello, dove si è verificato un brutto incidente. Verso le ore 8, un autobus che stava trasportando diversi studenti a scuola è entrato in contatto con un camioncino. L'impatto è stato tremendo, ma le conseguenze non sono state gravi.

Stando a quanto riporta PositanoNews, infatti, solo i due mezzi sono risultati danneggiati. Nessun problema, invece, per gli studenti che dopo il grande spavento hanno continuato la marcia verso la scuola con mezzi alternativi. Sul posto immediato l'intervento della Polizia locale che ha messo in sicurezza i mezzi coinvolti e gestito il traffico. Indagini in corso per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.