Scontro tra auto nel cuore della notte: carambola contro le vetture in sosta

A Fuorigrotta, nella notte tra lunedì e martedì, è avvenuto un incidente automobilistico. In Viale Augusto una vettura si è scontrata con un’altra auto finendo poi sulle auto in sosta, reggendosi solo su due ruote. Secondo alcuni testimoni, sembra che le cause dell’incidente siano da ricercarsi nell’elevata velocità di marcia con cui procedeva l’auto che ha impattato la seconda vettura. Sembra, inoltre, che a bordo della vettura colpita ci fosse una persona disabile.

"Il Viale Augusto di sera sembra una pista di Formula 1. Basta. Abbiamo assistito a troppi incidenti e troppe stragi, ora servono dossi e dispositivi anti-velocità. Questi delinquenti che rischiano di ammazzare, e in alcuni casi provocano la morte di innocenti, devono finire in carcere ed è per questo che da tempo chiediamo sostanziali modifiche al codice della strada. Mettiamo fine a questo periodo di paura e morte sulle strade e si ripristini la sicurezza", ha commentato il deputato Borrelli.