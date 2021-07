Scontro tra auto e moto: ferito un giovane

Traffico in tilt in una delle zone centrali della città

Scontro tra auto e moto, questo pomeriggio, a Casavatore. Un giovane è rimasto ferito dopo l'impatto, ma non in maniera grave. A seguito dell'incidente, per cause ancora da verificare, il giovane è stato prontamente aiutato dall'automobilista e da alcuni passanti ed è stato adagiato sul marciapiede in attesa dei soccorsi.

Le sue condizioni non hanno destato preoccupazione ed è rimasto sempre vigile. Intanto, traffico in tilt per una delle arterie principali del comune che permette il collegamento con la Statale ed altri comuni come Casoria e Napoli. Sul posto è atteso l'intervento della Municipale per i rilievi del caso e per la messa in sicurezza dei mezzi, rimasti a centro strada dopo l'impatto.