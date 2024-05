Paura sull'asse mediano: camion sfonda il guardrail e invade la corsia opposta

Momenti di terrore questa mattina sull’Asse mediano. Nei pressi dello svincolo per la Statale Nola-Villa Literno, in direzione Caserta, un mezzo pesante è uscito fuori strada, sfondando il guardrail e finendo nella corsia opposta.

Una vera e propria tragedia sfiorata visto che il camion ha invaso la corsia opposta proprio mentre stavano giungendo delle auto. Il traffico è subito andato in tilt. Sul posto sono giunte le forze dell'ordine che indagano sull'incidente. Al momento, come detto, non risultano feriti. La notizia è stata diffusa da TeleClubItalia.