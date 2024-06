Violento schianto tra scooter e auto: due ragazzini ricoverati in gravi condizioni

Un brutto incidente si è verificato ieri sera ad Arzano. I carabinieri della stazione di Arpino di Casoria sono intervenuti, verso le 23, a via Angelo Volpicelli per la segnalazione di un sinistro stradale. Per cause da accertare, poco prima, uno scooter honda sh 125, con a bordo un 16enne e una 15enne, ha impattato violentemente contro una Audi A 4 con a bordo un 49enne.

I minori sono rimasti gravemente feriti e trasferiti all'ospedale Cardarelli di Napoli. Entrambi sono in prognosi riservata. I carabinieri hanno sequestrato i mezzi e avviato le indagini per chiarire l'esatta dinamica dei fatti.