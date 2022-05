Spaventoso incidente nel cuore della notte: ci sono feriti

Grave incidente ieri sera ad Acerra. In zona Madonnelle, secondo prime ricostruzioni, due auto si sono scontrate violentemente per cause ancora da accertare. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e una squadra del 118. I veicoli sono andati completamente distrutti, mentre gli automobilisti sono stati trasportati al pronto soccorso di Villa dei Fiori.

Le immagini dell'incidente sono finite anche sui social e sono diventate virali in poche ore.