Tragico incidente sulla A1: un morto e diversi feriti. Bambino ricoverato al Santobono

Un morto e 10 10 feriti, tra cui un bambino. Questo è il bilancio di un incidente stradale avvenuto alle prime luci dell'alba nel tratto casertano dell'A1, all'altezza di Capua, direzione Napoli.

Come riporta CasertaNews, sarebbero 5 i veicoli coinvolti nel sinistro. Una delle auto era ferma per problemi al motore lungo la corsia di emergenza. Altre due vetture si sarebbero fermate per prestare soccorso. Nel frattempo il conducente di un altro veicolo non avvedendosi del blocco sulla strada ha impattato violentemente contro le vetture ferme. Il guidatore è morto sul colpo. Nell'incidente è rimasta coinvolta anche una quinta auto. Il bilancio è di 10 feriti tra cui anche un bambino che è ricoverato al Santobono di Napoli.

Al vaglio della polizia stradale la dinamica del sinistro. Probabile che possa essere stato un colpo di sonno o un malore alla guida a provocare l'incidente. L'autorità giudiziaria, informata dell'accaduto, ha disposto il sequestro delle vetture e della salma del malcapitato. Dopo la chiusura del tratto autostradale per consentire l'intervento degli agenti e dei mezzi di soccorso, le auto sono state rimosse dalla carreggiata che è stata riaperta.