Scontro tra tir e auto in autostrada: tre feriti e 7 km di coda verso Napoli

Tre persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto intorno alle ore 16 sull'autostrada A1 Milano-Napoli. Temporaneamente è stato chiuso il tratto compreso tra Cassino e Caianello in direzione Napoli a causa dello scontro, all'altezza del km 689,2, che ha coinvolto un mezzo pesante e un'automobilr. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, i vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia stradale e il personale di Autostrade per l'Italia. Attualmente, all'interno del tratto chiuso, il traffico è bloccato e si registrano 7 chilometri di coda in direzione Napoli. In carreggiata opposta il traffico è temporaneamente bloccato per consentire le operazioni di soccorso da parte dell'eliambulanza e si registrano 2 km di coda in direzione Roma. Agli utenti diretti verso Napoli, Autostrade consiglia di anticipare l'uscita a Pontecorvo, percorrere la SS6 "Casilina" e rientrare in autostrada a Caianello. Agli utenti diretti verso Roma si consiglia di uscire a Caianello, percorrere la SS6 "Casilina" e rientrare in autostrada a San Vittore. (AdnKronos)