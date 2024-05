Paura in centro, auto prende fuoco in piazza: traffico in tilt

Paura nel primo pomeriggio di oggi in piazza Garibaldi per un'auto andata in fiamme. Il veicolo, secondo quanto apprende NapoliToday da alcuni testimoni, avrebbe preso fuoco improvvisamente mentre era acceso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale che ha subito messo in sicurezza l'area. Non risultano feriti.

L'incendio ha anche causato un blocco del traffico. La polizia municipale, infatti, per permettere i rilievi del caso, ha chiuso la piazza in direzione via Rosaroll. Indagini in corso per stabilire cosa abbia causato l'incendio del veicolo.