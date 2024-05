Tragedia sull'asse mediano: scontro tra scooter, morto un 41enne

I carabinieri, verso le 13 di oggi, sono intervenuti sull’asse mediano direzione Lago Patria, all’altezza dell’esercizio commerciale “Gloria” per la segnalazione di incidente mortale. Da una prima ricostruzione pare che due scooter, per cause da accertare, siano entrati in contatto, facendo cadere al suolo i rispettivi conducenti.

Un 41enne, in particolare, ha perso la vita rimanendo decapitato, verosimilmente per l’impatto con il guard rail, mentre l'altro conducente ha riportato lesioni al braccio destro e gamba sinistra ed è attualmente ricoverato al Pronto Soccorso di Pozzuoli in osservazione. La salma su disposizione dell’Autoritá giudiziaria è stata trasferita nell’ospedale di Giugliano.