Incidente stradale per Ciro Immobile: la sua auto si scontra con un tram

Disavventura per il centravanti della Nazionale e della Lazio Ciro Immobile. Il calciatore napoletano è rimasto coinvolto in un brutto incidente stradale nella mattinata di domenica a Roma.

L'auto dell'attaccante originario di Torre Annunziata si è scontrata con un tram - riferisce RomaToday - poco prima delle 8 nella zona di Prati.

L'auto risulta distrutta nella sua parte anteriore. Illeso il calciatore, con le altre persone a bordo leggermente contuse. Sul posto sono intervenute le ambulanze che hanno portato via dei feriti, comunque non in gravi condizioni.

GLI AGGIORNAMENTI SU ROMATODAY