Un chirurgo del Cardarelli di Napoli è stato trasportato d'urgenza in elicottero al San Camillo di Roma, ferito in modo grave in un incidente sull'autostrada A1, nel tratto laziale della Roma-Napoli intorno alle 9 di questa mattina.

Operato dai neochirurghi per un trauma cranico, è tuttora ricoverato in prognosi riservata.