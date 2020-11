Auto si ribalta in strada dopo aver urtato un parchimetro

Grave incidente ieri nel tardo pomeriggio a Giugliano in Campania, precisamente in via degli Innamorati.

Un'automobile si è ribaltata dopo aver urtato violentemente contro un parchimetro.L'incidente per fortuna è stato più spettacolare che grave visto che le persone a bordo sono rimaste illese.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto i veicoli di soccorso e i vigili urbani per le operazioni di messa in sicurezza dell'area.