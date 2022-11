Tragedia in Autostrada: 35enne morto dopo essere stato travolto da un'auto

Tragico incidente questa mattina nel tratta a sud della provincia di Frosinone dell’autostrada del sole. Secondo quanto si apprende a perdere la vita è stato un trentenne di Pozzuoli che dopo essere rimasto coinvolto in un incidente in cui con la sua Fiat 500 aveva tamponato un mezzo degli operari dell’autostrada, ha tentato di mettersi in salvo sul ciglio della strada ma è stato investito da un’auto in transito.

Il 35enne è rimasto a terra privo di vita ed i soccorritori non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Il drammatico incidente è avvenuto verso le 5 in direzione sud al chilometro 650 tra Pontecorvo e Colfelice ed il tratto di A1 è rimasto chiuso per diverso tempo per i rilievi di legge. Sul posto oltre agli operatori del 118, anche la polizia stradale ed in vigili del fuoco ed i tecnici di autostrade per l’Italia.