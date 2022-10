Tragico incidente sulla Statale: è morta una giovane

Tragico incidente, ieri sera, sulla statale del Vesvuio nel tratto tra San Giuseppe Vesuviano e Poggiomarino. A perdere la vita una giovane che era in auto con il suo fidanzato.

La dinamica dell'incidente è poco chiara e per ricostruirla lavorano le forze dell'ordine. Sul posto, subito dopo lo schianto, due ambulanze che - a quanto si apprende- avrebbero soccorsi due feriti, uno grave.

In tilt per diverse ore il traffico, in attesa dei rilievi di rito. L'identità della giovane vittima non è stata ancora resa nota.