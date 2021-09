Muore a 18 anni in un tragico incidente: oggi l'ultimo saluto ad Irene

Caivano si prepara a dare l'ultimo saluto ad Irene Raimo, la 18enne che ha perso la vita in un tragico incidente stradale. La comunità cittadina si riunirà oggi, alle 15:30, presso la Parrocchia San Paolo Apostolo di Caivano, con l’arrivo della salma previsto per le ore 15:00.

La giovane, che abitava al Parco Verde, stava viaggiando in un'auto con altre tre amiche quando si è schiantata contro un palo della luce. Le tre amiche sono rimaste ferite, mentre per la povera Irene - seduta a lato passeggero - non c'è stato nulla da fare. L'incidente, nei pressi di via Sant'Arcangelo, è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì scorsi.

Sul posto è stato immediato l'intervento dei soccorsi e dei Carabinieri che indagano per far luce sulla vicenda. Secondo una prima ricostruzione l'incidente sarebbe stato causato dall'alta velocità. Tanti i messaggi di cordoglio pubblicati in ricordo della giovane la cui scomparsa ha gettato nello sconforto l'intera città.