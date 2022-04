Brutto incidente per l'ex Napoli, Freddy Rincon: è in gravi condizioni

Si è schiantato con l'auto contro un pullman. È stato operato d'urgenza l'ex calciatore del Napoli, Freddy Rincon. Il colombiano era insieme ad altre quattro persone che sono rimaste ferite come lui. L'incidente è avvenuto a Cali, in Colombia e la dinamica è ancora al vaglio delle forze dell'ordine. Ciò che risultano chiare sono le gravi condizioni in cui versa l'ex calciatore.

Rincon è stato operato per un grave trauma cranico. Il colombiano è in prognosi riservata e c'è tanta preoccupazione per le sue condizioni. Rincon è attualmente un commentatore sportivo. Ha giocato nel Napoli nella stagione 94/95 rimanendo nel cuore dei tifosi azzurri prima di andare nel Real Madrid.