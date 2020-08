Incidente stradale, auto avvolta tra le fiamme in autostrada: a bordo una famiglia

Intorno alle 7.30 di stamane una squadra del Comando di via Zigarelli è intervenuta sull'autostrada A 16 Napoli - Canosa, nel territorio del comune di Monteforte Irpino, al Km- 36,200 in direzione Canosa, per l'incendio di un'autovettura in transito.

I vigili del fuoco hanno spento l'incendio, mettendo in sicurezza la vettura e i componenti della famiglia di 5 persone a bordo, che erano diretti in Puglia per le vacanze estive, come riporta AvellinoToday.