Chiamano il 118 per un incidente, ma non è un codice rosso. Medico aggredito e ferito mentre cercava di andare via

L'equipaggio della postazione "San Gennaro'' dell'ASL NA1 Centro viene allertato dalla C.O.T. per un codice rosso a via A. Labriola. Mentre l'ambulanza si reca sul posto subisce un autoallertamento a via Miano dove c'è un signore riverso per terra a causa di un incidente stradale. Medico ed infermiere si accertano subito delle condizioni non critiche del paziente. Dopo aver spiegato che poteva essere una emergenza differibile rispetto ad un codice rosso, che ci sono delle priorità da rispettare e che l'ambulanza per il suo intervento era un'altra, quest'ultimo ha iniziato ad inveire verso i sanitari.

"A dare man forte subito dopo sono intervenuti i figli e nipoti che hanno iniziato a sbraitare ed urlare fino a quando una delle parenti non ha aggredito fisicamente il medico procurandole una lesione alla spalla sinistra ed una rottura di occhiali. Dopo aver subito l'aggressione l'equipaggio decide quindi di dedicarsi totalmente al paziente, caricandolo in ambulanza. Al rifiuto della richiesta di trasportarlo all'ospedale "Pellegrini Vecchio" paziente e parenti hanno iniziato nuovamente ad offendere chi aveva prestato loro soccorso. Giunti al PS del "Cardarelli" e subito dopo aver triagiato il paziente, quest'ultimo decide di chiamare un taxi e di farsi accompagnare verso altri ospedali di suo gradimento", denuncia Nessuno Tocchi Ippocrate sui social.