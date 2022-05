Un uomo di 44 anni è stato coinvolto ieri notte in un incidente stradale avvenuto in via Aldo Moro a Somma Vesuviana. Il centauro ha riportato gravi ferite ad un piede.

Da stabilire la dinamica del sinistro stradale, l'uomo avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote per cause da accertare, terminando la corsa rovinosamente sull'asfalto.

Indagano i carabinieri.