Incidente stradale nella Galleria Vittoria, cade con lo scooter sulle barriere in cemento

E' ricoverato in prognosi riservata all'ospedale del Mare un 45enne napoletano dopo un grave incidente stradale verificatosi nella notte tra martedì e mercoledì nella Galleria Vittoria in direzione via Chiatamone.

L'uomo mentre era in sella al suo scooter, per ragioni da accertare, ha perso il controllo del veicolo rovinando sulle barriere in cemento presenti in strada. Ha riportato ferite gravi a causa dei politraumi subiti.