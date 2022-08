Incidente in moto in Sicilia: grave un 30enne di Gragnano (GALLERY)

È andato a sbattere con la sua moto contro un'auto lungo la strada statale 115, a Cattolica Eraclea, in provincia di Agrigento. Adesso è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca. Protagonista dell'incidente, un 30enne di Gragnano in vacanza in Sicilia. L'uomo era a bordo della sua Ktm Superduke 1290 quando è andato a sbattere contro una Fiat Grande Punto. L'impatto è stato talmente violento da spezzare la parte anteriore della motocicletta e far cappottare l'auto.

Coinvolta nell'incidente anche un'altra vettura. Il guidatore della Punto è rimasto incastrato all'interno della sua auto ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Agrigento. L'uomo, un 61enne è rimasto anch'egli ferito. Illeso, invece, il 38enne alla guida dell'altra auto. Ancora da chiarire la dinamica dell'impatto a cui stanno lavorando gli agenti della stradale di Sciacca. Impressionanti le immagini scattate da Agrigentonotizie che ha dato la notizia dell'incidente.