Incidente a Punta Scutolo a Vico Equense con due feriti gravi nel pomeriggio di ieri per uno scontro tra una moto e un'automobile.

Traffico intenso per ore per le operazioni di messa in sicurezza delle persone rimaste coinvolte nel sinistro stradale e per la chiusura momentanea della galleria di Pozzano nella giornata della Festa della Repubblica.