Grave incidente stradale a Fuorigrotta, feriti gravemente padre e figlio

Incidente stradale a Fuorigrotta su viale Kennedy. Due auto si sono scontrate subito dopo la curva che da piazzale Tecchio porta su viale Kennedy in direzione Bagnoli. Feriti in maniera seria un 61enne e il figlio ventenne. Sono entrambi in pronto soccorso, trasferiti d'urgenza in ospedale per le gravi ferite riportate.

Ferite altre due persone ma in maniera lieve. La municipale giunta sul posto ha effettuato i rilievi di rito.