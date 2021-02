Scontro frontale tra due auto: tre i feriti e veicoli distrutti |VIDEO e FOTO

Brutto incidente in serata a San Pietro a Patierno dove due auto si sono scontrate frontalmente. Il fatto è avvenuto in via Nuovo Tempio verso le ore 19. Tre i feriti: un giovane ed una coppia di coniugi del quartiere.

Sul posto sono giunti gli operatori del 118, la Polizia municipale (che sta effettuando i rilievi del caso) e due squadre dei Vigili del fuoco intervenute per "liberare" i feriti dalle auto. Nell'impatto sono state coinvolte anche altre due autovetture che transitavano in strada al momento dell'impatto.