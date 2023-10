Incidente stradale davanti alla Questura: uomo investito da uno scooter

Incidente stradale in via Diaz, a pochi metri dalla Questura di Napoli. Due feriti e tanta paura. Secondo una prima ricostruzione, un pedone sarebbe stato investito da un motorino. Ad avere la peggio la persona che a piedi stava attraversando la strada. Inizialmente, le condizioni del ragazzo sono apparse gravi: volto ricoperto di sangue e mancata risposta agli stimoli. La polizia municipale è intervenuta sul posto, chiudendo il tratto di strada e chiedendo l'intervento immediato del 118. Per fortuna, dopo alcuni minuti di terrore, il giovane ha ripreso conoscenza, tornando a muoversi e a rispondere alle domande dei soccorritori. E' stato trasportato all'Ospedale Pellegrini in codice giallo e, quindi, non è in pericolo di vita.

Ferito anche l'uomo che guidava lo scooter, sul capo del quale era visibile un evidente ematoma. Secondo quanto dichiarato da alcuni testimoni, non avrebbe indossato il casco. La ricostruzione è ancora da accertare. Alcuni elementi sono ancora in corso di valutazione. Probabilmente, il pedone ha attraversato fuori dalle strisce, ma è possibile che il centauro percorresse la strada a una velocità eccessiva. Traffico paralizzato per diversi minuti, ma dopo che l'ambulanza ha lasciato il luogo dell'incidente, la polizia municipale ha rimosso il blocco e la viabilità è tornata regolare.