Coppia di motociclisti cade rovinosamente al suolo, due equipaggi del 118 aggrediti in via Brin

Due aggressioni in una sola notte. E' il triste resoconto che fa 'Nessuno Tocchi Ippocrate', l'associazione che racconta le numerose violenze (con queste due siamo a 43 da inizio anno) ai danni del personale sanitario. Le due aggressioni si sarebbero consumate sul medesimo luogo, in via Brin, a distanza di pochi minuti, ai danni di due equipaggi diversi. Di seguito il racconto dell'associazione.

"All’1.30 di notte l'ambulanza 118 della Ferrovia viene allertata per incidente motociclistico a via Brin. A quanto ricostruito dall’equipaggio, il centauro, con tanto di passeggero (una giovane ragazza) stava impennando lungo via Brin. Qualcosa è andato storto ed i due sono caduti rovinosamente al suolo. Dopo pochi minuti giunge l’equipaggio di ferrovia che effettua il triage sul posto classificando l’uomo come il più grave. Il ferito viene caricato sul mezzo di soccorso tra le urla degli astanti che pretendevano il trasporto simultaneo della ragazza. Il team leader spiega che è in arrivo un altra ambulanza, ma i presenti non hanno voluto sentire ragioni, hanno incominciato ad aggredire l’equipaggio con pugni e spintoni. Tra mille difficoltà l'ambulanza parte alla volta dell’ospedale del Mare. Dopo poco arriva la postazione 118 di Piazza Nazionale a soccorrere la ragazza. Stesso trattamento selvaggio".

L'associazione chiede maggiore sicurezza per tutti coloro che operano a bordo di mezzi del 118 che dovrebbero - spiegano - essere riconosciuti come pubblici ufficiali.