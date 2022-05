Auto si ribalta in via Arenaccia, Meloro: "Strada pericolosa. Due i feriti"

Grave incidente stradale ieri sera alle 20:30 in via Arenaccia. Un'auto si è ribaltata per ragioni da accertare e due persone sono rimaste ferite. L'ipotesi più accreditata è che la vettura abbia impattato contro i dissuasori facendo perdere il controllo del veicolo al conducente.

Preoccupazione tra i residenti per l'accaduto e grido d'allarme lanciato da Carmine Meloro dei comitati Quartiere Poggioreale e Porto Molo San Vincenzo, che a NapoliToday ha affermato: "Sono stati installati i dissuasori, ma non basta. Questa è una strada primaria che meriterebbe maggiore attenzione. Già nel 2020 morì il giovane Michele (Sileri) travolto da un furgone. Serve più controllo del territorio in generale e la videosorveglianza sono certo che garantirebbe maggiore sicurezza".