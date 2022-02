Terribile incidente sulla Ss 268 “Del Vesuvio”: cinque veicoli coinvolti e numerosi feriti

Ieri si è verificato un gravissimo incidente stradale è avvenuto sulla Ss 268 “Del Vesuvio”. Il sinistro ha coinvolto cinque veicoli, tra cui due mezzi pesanti ed uno che è finito per occupare tutta la carreggiata. Per consentire la messa in sicurezza della strada, si è resa necessaria la chiusura al traffico del tratto di strada tra gli svincoli di Cercola e Madonna dell’Arco, nel territorio comunale di Cercola.

A preoccupare sono soprattutto le condizioni di almeno due feriti usciti in condizioni molto serie dall’incidente. Sul posto sono prontamente intervenute le Forze dell’Ordine ed il 118.

Giunto anche il personale Anas per ripristinare la transitabilità appena possibile.