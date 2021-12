Grave incidente in scooter per una coppia: lui resta incastrato tra auto e muro

Incidente stradale a Castellammare di Stabia, nella zona di Varano, per una coppia che viaggiava in scooter. Fatale lo scontro con una BMW che proveniva dalla direzione opposta. Entrambi sono finiti in ospedale, ma a riportare le conseguenze peggiori è stato l'uomo, rimasto incastrato tra la berlina e un muro. Per liberarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. E' stato ricoverato d'urgenza al San Leonardo di Castellammare di Stabia.

I militari dell'arma sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'impatto e le responsabilità per il grave incidente stradale.