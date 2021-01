Grave incidente stradale ieri sera a Monterusciello. Una moto e un'automobile si sono scontrare a pochi passi dal Mercato Rionale, come riporta Cronaca Flegrea. Ad avere la peggio un ragazzino, minorenne, ricoverato in ospedale in prognosi riservata.

Lievi ferite invece per la conducente dell'automobile. Sul posto la Municipale per le verifiche di rito.