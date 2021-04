Tragico incidente stradale, auto si ribalta: grave un giovane

Grave incidente stradale in via Consolare Campana a Qualiano. Un'automobile si è ribaltata, i tre giovanissimi che erano a bordo sono rimasti feriti. Particolarmente gravi le condizioni di uno dei tre ragazzi, trasportato d'urgenza in ospedale. I suoi amici sono stati soccorsi dal 118 ma non destano particolari preoccupazioni.

Coinvolte nell'incidente altre due vetture. Sul posto gli agenti della polizia municipale per i rilievi di rito. Presente anche il sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardis.