A Castellammare di Stabia i carabinieri sono intervenuti in via Brin per un incidente stradale. Feriti un 18enne, che era alla guida della sua moto insieme ad un coetaneo e il passeggero.

Entrambi sono stati portati al San Leonardo di Castellammare. Il 18enne alla guida è ricoverato in prognosi riservata, l'amico è stato dimesso con una prognosi di due giorni. Indagini in corso per chiarire dinamica.