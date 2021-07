Incidente Capri, le condizioni dei feriti. "Stabili nella loro gravità. Uno desta preoccupazione"

In merito al grave incidente occorso ieri sull’Isola di Capri, l’ASL Napoli 1 Centro fa sapere che le condizioni dei pazienti ricoverati presso l’Ospedale del mare restano stabili nella gravità, ovviamente prosegue l’osservazione clinica, ed il monitoraggio dei parametri vitali.

Politraumi

Tutti i pazienti hanno subito un politrauma a dinamica maggiore, ragione per la quale non è al momento possibile sciogliere la prognosi di nessuno di loro. Solo le condizioni di uno dei ricoverati destano maggiore preoccupazione, anche se i medici nutrono ancora la speranza di poter effettuare un trattamento conservativo per evitare un intervento chirurgico.

Il bus sbanda e cade nel vuoto: il video dell'incidente di Capri

Morto il conducente del bus

L'unica vittima dell'incidente di Capri, che ha visto il bus sfondare la barriera di protezione per cadere nella scarpata, è Emanuele Melillo, autista precario del mezzo. Il 33enne, residente nel centro di Napoli, potrebbe aver perso il controllo del bus in seguito ad un malore.