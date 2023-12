Incidente stradale nella notte, feriti gravemente un 18enne e un 16enne

Butto incidente stradale nella notte ad Afragola in via Milano. In seguito ad uno scontro tra uno scooter e una Fiat Panda due giovanissimi (in sella al mezzo a due ruote) hanno riportato gravi ferite.

Il 18enne (alla guida dello scooter) e il 16enne sono stati trasportati in codice rosso in ospedale. La prognosi è riservata.

Ferite lievi per il conducente della Panda.

Indagini su dinamica e responsabilità dell'ennesimo sinistro stradale che si verifica nel Napoletano.